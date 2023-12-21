В Грузии начнут карать за слишком громкие автомобили

Если в прошлом году в Грузии машины только проверялись на степень шумности, то в этом году любителей громкой езды начнут штрафовать за несоответствие их авто заводским нормам шумности.

С сегодняшнего дня автолюбители в Грузии больше не смогут ездить на слишком громких автомобилях бесплатно. Независимо от того, вызвана ли повышенная шумность автомашины какой-то поломкой или создана намерена, за пользование таким транспортом теперь придется платить.

Уточняется, что штрафованию подлежат владельцы машин, чья шумность не соответствует заводским нормам. Для начала любителя громкой езды оштрафуют на $37, во второй раз – на $74,5, а если гражданин так и не удосужится снизить шум от своего транспорта, каждый следующий штраф будет составлять почти $112.

Штрафы за шум являются развитием введенной ровно год назад транспортной реформы, согласно которой шумность всех автомобилей должна соответствовать заводским нормам. В течение 2023 года шумность только проверялась, а теперь за чрезмерную громкость начнут наказывать.