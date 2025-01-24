Вестник Кавказа

В горах Абхазии горит лес

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии на фоне теплой и сухой погоды фиксируются природные пожары. Выявлено несколько очагов.

Лесные пожары были выявлены накануне вечером в горах Абхазии, передает Sputnik.

По данным МЧС республики, локальные возгорания обнаружены в Новом Афоне, а также в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах.

"Горит подлесок и сухостой. В основном это труднодоступная местность, куда технике сложно добраться. В местах, куда можно было подъехать, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар"

– пресс-секретарь ведомства Роман Лабия

Возгорания не угрожают населенным пунктам, ситуация мониториться. Не исключена версия о том, что пожары занялись из-за человеческого фактора.

Отметим, необычно жаркая и сухая погода стоит в последние дни в Краснодарском крае, где также выявлено несколько лесных пожаров.

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