В горах Абхазии горит лес

В Абхазии на фоне теплой и сухой погоды фиксируются природные пожары. Выявлено несколько очагов.

Лесные пожары были выявлены накануне вечером в горах Абхазии, передает Sputnik.

По данным МЧС республики, локальные возгорания обнаружены в Новом Афоне, а также в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах.

"Горит подлесок и сухостой. В основном это труднодоступная местность, куда технике сложно добраться. В местах, куда можно было подъехать, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар"

– пресс-секретарь ведомства Роман Лабия

Возгорания не угрожают населенным пунктам, ситуация мониториться. Не исключена версия о том, что пожары занялись из-за человеческого фактора.

Отметим, необычно жаркая и сухая погода стоит в последние дни в Краснодарском крае, где также выявлено несколько лесных пожаров.