Вестник Кавказа

В Германии призвали Иран к срочным переговорам

В Германии призвали Иран к срочным переговорам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Берлин призвал Тегеран немедленно вступить в переговоры с США и Израилем на фоне военной операции США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Тегеран к срочным переговорам с Вашингтоном и Тель-Авивом для решения кризисной ситуации путем дипломатии, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. 

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц подчеркнул призыв к Ирану немедленно начать переговоры с США и Израилем и найти дипломатическое решение конфликта"

– Штефан Корнелиус

Корнелиус добавил, что военная операция США стала главной темой заседания правительства ФРГ. Берлин предполагает, что удары США нанесли существенный ущерб иранской ядерной программе.

Напомним, что в ночь на воскресенье ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

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