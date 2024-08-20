В Германии призвали Иран к срочным переговорам

Берлин призвал Тегеран немедленно вступить в переговоры с США и Израилем на фоне военной операции США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Тегеран к срочным переговорам с Вашингтоном и Тель-Авивом для решения кризисной ситуации путем дипломатии, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц подчеркнул призыв к Ирану немедленно начать переговоры с США и Израилем и найти дипломатическое решение конфликта"
– Штефан Корнелиус
Корнелиус добавил, что военная операция США стала главной темой заседания правительства ФРГ. Берлин предполагает, что удары США нанесли существенный ущерб иранской ядерной программе.
Напомним, что в ночь на воскресенье ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.