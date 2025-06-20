Иран рассчитывает на помощь России в стабилизации ситуации

Переговоры главы иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Аракчи, которые вскоре пройдут в Москве, смогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

Руководство Исламской Республики Иран очень надеется, что переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, которые пройдут в Москве, станут отправной точкой к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил сегодня в своем официальном аккаунте в соцсети X посол Ирана в России Казем Джалали.

"Иран и Россия всегда поддерживали отличный уровень консультаций по региональной и международной повестке. Мы надеемся, что предстоящие переговоры также будут конструктивными и помогут стабилизировать ситуацию"

- Казем Джалали

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готова в случае необходимости выступить посредником при урегулировании ирано-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в последние дни глава российского государства провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, иранским президентом Масудом Пезешкианом и американским президентом Дональдом Трампом, и, если возникнет такая необходимость, то это желание российской стороны может быть воплощено в жизнь.