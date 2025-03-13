В геологоразведке специалистам SOCAR поможет ExxonMobil

Представители американской компании ExxonMobil и Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разведке и добыче нефти и газа – совместно компании планируют нарастить добычу углеводородов на суше.

Американская нефтегазодобывающая компания Exxon Mobil и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о разведке и добыче углеводородов на материковой части в Азербайджане, сообщает Reuters.

"В ближайшие годы мы сможем говорить о потенциальном размере ресурса и о том, как может выглядеть экономика"

- вице-президент Exxon по глобальной разведке Джон Ардилл

Цель документа – сохранить, а по возможности и приумножить добычу нефти в Азербайджане, которая сейчас большей частью зависит от зрелых нефтяных месторождений на Каспии, и страна намерена сохранить добычу "черного золота" на уровне около 582 тыс баррелей в сутки, передает Sputnik Азербайджан.

Соглашение направлено на оценку возможностей проекта, пока компании не планируют вести разведочное бурение, поведала вице-президент по геологии SOCAR Арзу Джавадова.

В течение следующих пяти лет за счет инвестиций западных энергетических компаний Азербайджан сможет увеличить добычу на суше, которая сейчас составляет всего 5% от общей нефтедобычи страны – в этом существенную помощь азербайджанским нефтяникам могут оказать специалисты Exxon Mobil, которая специализируется именно на разработке нетрадиционных месторождений нефти.

Это позволит открыть новую главу в истории нефтяной промышленности Азербайджана, уверены в SOCAR.