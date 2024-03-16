В Геленджике перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В результате аварии с маршрутным такси в Геленджике, пострадали девять человек, один из них находится в реанимации.

В Геленджике накануне вечером произошло ДТП с участием маршрутного такси.

В результате аварии получили телесные повреждения в основном пожилые люди, которые находились в этот момент в автомобиле. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации курорта.

"Медицинская помощь была оказана девяти пострадавшим. Сейчас в городской больнице находится 4 человека с травмами различной степени тяжести"

– пресс-служба администрации Геленджика

Сообщается, что один из пассажиров был отправлен в реанимацию.

Установлено, что причиной аварии стал автомобиль, который не уступил маршрутному такси дорогу.

По данному факту правоохранительные органы ведут работу.