В Геленджике перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В результате аварии с маршрутным такси в Геленджике, пострадали девять человек, один из них находится в реанимации.
В Геленджике накануне вечером произошло ДТП с участием маршрутного такси.
В результате аварии получили телесные повреждения в основном пожилые люди, которые находились в этот момент в автомобиле. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации курорта.
"Медицинская помощь была оказана девяти пострадавшим. Сейчас в городской больнице находится 4 человека с травмами различной степени тяжести"
– пресс-служба администрации Геленджика
Сообщается, что один из пассажиров был отправлен в реанимацию.
Установлено, что причиной аварии стал автомобиль, который не уступил маршрутному такси дорогу.
По данному факту правоохранительные органы ведут работу.