Вестник Кавказа

В Геленджике открывается новый культурно-деловой центр

В Геленджике открывается новый культурно-деловой центр
© Фото: пресс-служба культурно-делового центра “Геленджик Арена“
Уже в эту субботу, 30 марта, в кубанском Геленджике торжественно откроется новый культурно-деловой центр "Геленджик Арена" – здесь будут проходить не только деловые мероприятия любого формата, но и выставки и концерты.

В краснодарском курортном Геленджике уже в эту субботу, 30 марта, пройдет торжественное открытие нового культурно-делового центра "Геленджик Арена".

Центр рассчитан на мероприятия любого формата: от симпозиумов до оперных представлений, он объединит на своих площадях и бизнес, и культуру, и искусство, рассказала директор "Геленджик Арена" Дарья Дьякова, передает портал Юга.ру.

"Мы постарались создать арену по последнему слову техники и собрать в одном месте самые необыкновенные и высокотехнологичные решения. Кроме того, мы рассчитываем, что межсезонье станет временем для регионального туризма и туров выходного дня для жителей Краснодара, Ростова, Ставрополя и других городов"

- Дарья Дьякова

Масштабы центра впечатляют: это более 14 тыс кв м общей площади, на которой находятся два концертных зала - на 1 тыс 600 и 300 зрителей, выставочное пространство площадью более 1 тыс 600 кв м, зона для деловых мероприятий и площадка для проведения встреч на открытом воздухе.

Гостей церемонии открытия ждут выставка "Город будущего" и интересная концертная программа, добавила директор центра.

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