В ФРГ призвали гарантировать безопасность и Израиля, и Палестины

В Германии заявили о том, что мир должен быть гарантирован как для Израиля, так и для Палестины. Выходом из нынешнего кризиса станет создание двух государств.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства завила о необходимости гарантировать мир как для Израиля, так и для Палестины в формате реализации проекта «двух государств».

«Для нас очень важно работать вместе - Европейскому союзу, США, арабским партнерам - чтобы найти то, что нам нужно. А именно: гарантии, что израильтяне могут всегда жить в безопасности и что 7 октября никогда не повторится»

– Анналена Бербок

Также она подчеркнула, что к поиску пути мирного урегулирования конфликта нужно переходить незамедлительно. Данное заявление было сделано в ходе стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы ООН, сейчас мир столкнулся с экзистенциальными вызовами, на фоне расколотого мирового сообщества.