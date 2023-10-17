РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Физули продолжают искать пропавших без вести

В Физули продолжают искать пропавших без вести
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Процесс по поиску пропавших без вести граждан Азербайджана продолжается в Физули. Специальный проект Госкомиссии республики и МККК продолжает свою работу.

В Физули до сих пор происходят поиски пропавших во время военных конфликтов людей. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на координатора Международного комитета Красного Креста Элиф Гюней Эскикей.

Эскикей в беседе с журналистами заявила, что Красный Крест совместно с Госкомиссией в 2022 году создал проект по делам пленных, заложников и людей, которые без вести пропали в процессе военных конфликтов. Этот проект все еще продолжает свою деятельность.

В течение 27 лет Физули находился под оккупацией ВС Армении, за это время он стал городом-призраком. Ровно три года назад, 17 октября 2020 года, Физули был освобожден от оккупантов.

Первые семьи вынужденных переселенцев начали возвращаться в город в мае 2023 года. В Физули до сих пор происходят восстановительные работы и продолжается процесс по возвращению жителей на их прежнее место жительства.

Сегодня День Физули

Сегодня День Физули

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1390 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version