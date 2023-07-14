Опубликовано: 12:09, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан откроет свое посольство в Словакии. Здание дипломатической миссии появится в Братиславе, где в настоящее время действует посольство АР в Австрии.

Азербайджанский парламент утвердил открытие посольства Азербайджана в Словакии. Решение было принято на сегодняшней внеочередной сессии по обсуждению законопроекта "Об учреждении посольства Азербайджана в Словакии".

Здание дипмиссии будет располагаться в Братиславе. Депутаты отметили, что появление посольства серьезно поспособствует развитию двусторонних отношений. Документ был принят после проведения голосования.

Стоит добавить, что азербайджанское посольство в Австрии функционирует как раз в Словакии. Также в европейской стране есть консульство Азербайджана.