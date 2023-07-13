Махачкалу украсит памятник Гейдару Алиеву

Опубликовано: 14:20, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву будет установлен в Махачкале. Все желающие могут проголосовать за тот или иной вид монумента.

В центре дагестанской столицы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского будет установлен памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву"

– пресс-служба мэрии города.

В настоящее время в Telegram-канале Махачкалы проводится опрос, где любой желающий может проголосовать за понравившийся вариант монумента.