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Махачкалу украсит памятник Гейдару Алиеву

Один из вариантов памятника Гейдару Алиеву
© Фото: t.me/mkala_news
Памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву будет установлен в Махачкале. Все желающие могут проголосовать за тот или иной вид монумента.

В центре дагестанской столицы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского будет установлен памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву"

– пресс-служба мэрии города.

В настоящее время в Telegram-канале Махачкалы проводится опрос, где любой желающий может проголосовать за понравившийся вариант монумента.

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