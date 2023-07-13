Махачкалу украсит памятник Гейдару Алиеву

Памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву будет установлен в Махачкале. Все желающие могут проголосовать за тот или иной вид монумента.
В центре дагестанской столицы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского будет установлен памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.
"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву"
– пресс-служба мэрии города.
В настоящее время в Telegram-канале Махачкалы проводится опрос, где любой желающий может проголосовать за понравившийся вариант монумента.