В Европе запрещают митинги в поддержку Палестины

Опубликовано: 16:11, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Франции, Германии и Великобритании запретили акции в поддержку палестинцев. При этом публично поддерживать Израиль разрешается.

В нескольких европейских странах правительство ввело запрет на уличные акции в поддержку Палестины, которые начались на фоне обострившегося конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявляет турецкое информагентство «Анадолу».

Сейчас уличные шествия в поддержку Палестины проходят в ряде крупных городов Европы. В частности, митинги солидарности проходят в Лондоне, Париже и Берлине. За демонстрантами пристально наблюдают наряды полицейских. Несогласованные действия и уход с маршрута караются заключением под стражу.

Также отмечается, что в некоторых населенных пунктах полицией был использован слезоточивый газ.

Так, например, в Лондоне 15 демонстрантов были арестованы за попытку устроить акцию возле посольства Израиля.

Во Франции активисты планировали провести акции в нескольких городах. Накануне французское правительство вынесло предписание о запрете публичных пропалестинских демонстраций, в котором указало, что все участники подобных мероприятий будут арестованы.

Несмотря на запрет властей в Париже все-таки прошла акция солидарности. Ее участники были разогнаны полицией с помощью перцового газа и сильного напора воды.

Отмечается, что произраильские акции не были запрещены правительством Франции.

В Берлине и Франкфурте демонстранты, которые собрались поддержать палестинских граждан, также подверглись задержанию полицией. Всего было арестовано около сотни граждан.