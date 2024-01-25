Вестник Кавказа

В Евпатории открылась городская набережная

В Евпатории открылась городская набережная
© Фото: официальный Telegram-канал Главы Республики Крым
У россиян, которые планируют нынешним летом отдохнуть в крымской Евпатории, теперь есть место для променадов – в городе открыли обновленную набережную имени Терешковой, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В крымской курортной Евпатории завершилась реконструкция городской набережной имени Терешковой, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Наведение порядка в Евпатории будет под постоянным контролем, уверен, что общими усилиями с задачей справимся"

- Сергей Аксенов

На обновленной набережной появились зона для променадов, детские площадки, удобные лавочки, урны, современное освещение и даже светомузыкальный сухой фонтан.

Впрочем, одной набережной работы не ограничились – вдоль нее появились оборудованные пляжные территории и берегозащитные сооружения.

Тем не менее, работы еще много – нужно очистить город, привести в порядок дорожное хозяйство, привести в порядок подходы к пляжным территориям, а общая задача остается прежней – максимально подготовить город к началу курортного сезона, отметил глава Крыма.

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