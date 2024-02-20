Вестник Кавказа

В Ереване требуют отставки Пашиняна

В Ереване требуют отставки Пашиняна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване прошел митинг, участники которого требуют отставку нынешнего главы правительства страны Никола Пашиняна. Также собравшиеся требуют отставки правительства.

Многочисленный митинг собрался в центре армянской столицы под лозунгами отставки главы правительства страны.

Организатором митинга стало оппозиционное движение «Вместе». Собравшиеся призывали все политические силы страны объединиться для того, чтобы оправить Пашиняна в отставку. Также звучали требования отставки правительства.

По словам лидеров движения, нынешние власти страны исчерпали вотум доверия народа, поставив будущее страны под угрозу.

Также участники митинга получили брошюры, содержащие информацию о том, что почему Пашинян должен подать в отставку.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2245 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Квартиры в Ереване могут подешеветь

Квартиры в Ереване могут подешеветь

Шесть детей отравились газом в Армении 

Шесть детей отравились газом в Армении 

Александр Перенджиев: Западу нужны новые бои между Арменией и Азербайджаном

Александр Перенджиев: Западу нужны новые бои между Арменией и Азербайджаном

Токаев приедет в Армению

Токаев приедет в Армению

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы