В Ереване требуют отставки Пашиняна

В Ереване прошел митинг, участники которого требуют отставку нынешнего главы правительства страны Никола Пашиняна. Также собравшиеся требуют отставки правительства.

Многочисленный митинг собрался в центре армянской столицы под лозунгами отставки главы правительства страны.

Организатором митинга стало оппозиционное движение «Вместе». Собравшиеся призывали все политические силы страны объединиться для того, чтобы оправить Пашиняна в отставку. Также звучали требования отставки правительства.

По словам лидеров движения, нынешние власти страны исчерпали вотум доверия народа, поставив будущее страны под угрозу.

Также участники митинга получили брошюры, содержащие информацию о том, что почему Пашинян должен подать в отставку.