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В Ереване призвали не сгущать краски по поводу "голода и блокады" в Карабахе

В Ереване призвали не сгущать краски по поводу &quot;голода и блокады&quot; в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Депутат армянского парламента Торосян заявил, что никакого голода и блокады в Карабахе нет. Он призвал журналистов не сгущать краски.

Армянский депутат от правящей партии Ширак Торосян заявил, что никакого голода и блокады в Карабахском экономическом районе Азербайджана нет.

Журналист в интервью с депутатом задал вопрос о "голоде и блокаде" в Карабахе. В свою очередь Торосян призвал его не сгущать краски.

Напомним, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе.

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