Опубликовано: 15:29, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутат армянского парламента Торосян заявил, что никакого голода и блокады в Карабахе нет. Он призвал журналистов не сгущать краски.

Армянский депутат от правящей партии Ширак Торосян заявил, что никакого голода и блокады в Карабахском экономическом районе Азербайджана нет.

Журналист в интервью с депутатом задал вопрос о "голоде и блокаде" в Карабахе. В свою очередь Торосян призвал его не сгущать краски.

Напомним, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе.