В Ереване 76-летняя женщина пострадала в перестрелке

В уличной стрельбе в столице Армении пострадал ее участник и мимо проходившая женщина. Полиция начала поиски зачинщика инцидента.

В районе Аван в Ереване произошла уличная стрельба, сообщили местные СМИ, ссылаясь на заявление МВД Армении.

Инцидент произошел сегодня утром. Стрелок открыл огонь по оппоненту и вместе с ним случайно ранил проходившую мимо 76-летнюю женщину. Оба пострадавших были немедленно госпитализированы и сейчас находятся под присмотром врачей.

Личность стрелявшего выясняет полиция Еревана, принимаются оперативные меры.