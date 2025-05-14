Чиновники мэрии в Ереване стали фигурантами коррупционного дела

В столице Армении задержали двух сотрудников мэрии, которые подозреваются в коррупции.
Армянские правоохранители задержали двух чиновников мэрии Еревана. Госслужащие подозреваются в получении взятки, передали в Антикоррупционном комитете Армении.
"Другие подробности мы пока не разглашаем в интересах предварительного расследования"
– заявление комитета
Силовики также нагрянули в здание мэрии столицы Армении, где провели обыски.
Отметим, что это уже не первые задержанные чиновники мэрии Еревана этой весной. В марте 11 госслужащих были арестованы по подозрению в коррупции. В частности, фигурантом уголовного дела стал руководитель управления ЖКХ столицы Арсен Кароян.