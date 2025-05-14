Вестник Кавказа

Чиновники мэрии в Ереване стали фигурантами коррупционного дела

Чиновники мэрии в Ереване стали фигурантами коррупционного дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Армении задержали двух сотрудников мэрии, которые подозреваются в коррупции.

Армянские правоохранители задержали двух чиновников мэрии Еревана. Госслужащие подозреваются в получении взятки, передали в Антикоррупционном комитете Армении.

"Другие подробности мы пока не разглашаем в интересах предварительного расследования"

– заявление комитета 

Силовики также нагрянули в здание мэрии столицы Армении, где провели обыски. 

Отметим, что это уже не первые задержанные чиновники мэрии Еревана этой весной. В марте 11 госслужащих были арестованы по подозрению в коррупции. В частности, фигурантом уголовного дела стал руководитель управления ЖКХ столицы Арсен Кароян.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.