Вестник Кавказа

В центре Еревана прогремел взрыв

В центре Еревана прогремел взрыв
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Армении рядом с резиденцией президента произошел взрыв. По предварительным данным, горит бетономешалка, которая столкнулась с несколькими легковушками.

В центральной части Еревана произошла авария: перевернулся и взорвался грузовик. По данным армянских СМИ, инцидент случился на улице Сильвы Капутикян, недалеко от резиденции президента страны Ваагна Хачатряна.

Спасательная служба передала, что на дороге столкнулись четыре транспортных средства – три легковых и одна бетономешалка. ДТП привело к пожару, который на данный момент успешно потушен.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать расчеты спасателей. Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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