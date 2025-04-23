В центре Еревана прогремел взрыв

В столице Армении рядом с резиденцией президента произошел взрыв. По предварительным данным, горит бетономешалка, которая столкнулась с несколькими легковушками.

В центральной части Еревана произошла авария: перевернулся и взорвался грузовик. По данным армянских СМИ, инцидент случился на улице Сильвы Капутикян, недалеко от резиденции президента страны Ваагна Хачатряна.

Спасательная служба передала, что на дороге столкнулись четыре транспортных средства – три легковых и одна бетономешалка. ДТП привело к пожару, который на данный момент успешно потушен.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать расчеты спасателей. Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.