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В двух районах Чечни из-за сильных дождей подтопило жилые дома

В двух районах Чечни из-за сильных дождей подтопило жилые дома
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В двух районах Чечни ведутся работы по откачке воды из жилых домов. Здания оказались подтоплены в результате прошедших в республике ливней.

Ливни подтопили дома в двух районах Чечни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне в Telegram-канале главы ЧР.

По словам Рамзана Кадырова, вода проникла в 5 жилых домов и 24 подвальных помещения в Шалинском районе, а также в 5 частных домовладений в Курчалоевском районе.

"Во всех домах проживают люди. К большой радости, пострадавших в ходе разгула стихии жителей ЧР нет"

– уточнил глава региона.

Руководитель республики также подчеркнул, что в настоящее время МЧС помогает гражданам откачивать воду. Он заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

"Все службы МЧС находятся в полной готовности к возможным дальнейшим действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказанию помощи населению"

– добавил Рамзан Кадыров.

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