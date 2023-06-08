В двух районах Чечни из-за сильных дождей подтопило жилые дома

В двух районах Чечни ведутся работы по откачке воды из жилых домов. Здания оказались подтоплены в результате прошедших в республике ливней.
Ливни подтопили дома в двух районах Чечни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне в Telegram-канале главы ЧР.
По словам Рамзана Кадырова, вода проникла в 5 жилых домов и 24 подвальных помещения в Шалинском районе, а также в 5 частных домовладений в Курчалоевском районе.
"Во всех домах проживают люди. К большой радости, пострадавших в ходе разгула стихии жителей ЧР нет"
– уточнил глава региона.
Руководитель республики также подчеркнул, что в настоящее время МЧС помогает гражданам откачивать воду. Он заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
"Все службы МЧС находятся в полной готовности к возможным дальнейшим действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказанию помощи населению"
– добавил Рамзан Кадыров.