Вестник Кавказа

В двух министерствах Дагестана сменили заместителей министров

В двух министерствах Дагестана сменили заместителей министров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штатная структура двух министерств Дагестана претерпела кадровые изменения – сменились заместители министров Минэнерго и Минтруда региона.

В Минэнерго и Минтруда Дагестана произошли кадровые изменения в руководящем составе, сообщила пресс-служба правительства республики.

Решением премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова заместителем министра энергетики и тарифов Дагестана был назначен Нух Рамазанов, передает "АиФ-Дагестан".

Также лишился должности первого заместителя министра труда и социального развития Дагестана Рашид Алиев – это было его собственное желание, кем заменят экс-замминистра, пока не сообщается.

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