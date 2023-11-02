В двух министерствах Дагестана сменили заместителей министров

Штатная структура двух министерств Дагестана претерпела кадровые изменения – сменились заместители министров Минэнерго и Минтруда региона.
В Минэнерго и Минтруда Дагестана произошли кадровые изменения в руководящем составе, сообщила пресс-служба правительства республики.
Решением премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова заместителем министра энергетики и тарифов Дагестана был назначен Нух Рамазанов, передает "АиФ-Дагестан".
Также лишился должности первого заместителя министра труда и социального развития Дагестана Рашид Алиев – это было его собственное желание, кем заменят экс-замминистра, пока не сообщается.
Читайте нас в Дзен Новости Google News