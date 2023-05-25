В ДТП со "скорой" в Москве погиб медработник

Опубликовано: 8:28, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью на юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь, автомобиль "неотложки" перевернулся, пострадали трое человек, а один из медработников от травм скончался в больнице.

Минувшей ночью в ДТП на юго-западе Москвы на Профсоюзной улице столкнулись такси и автомобиль Ford скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека в "скорой", один из них впоследствии скончался, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомашины такси и автомашины Ford "скорая помощь". Пострадали четыре человека в скорой: водитель, два медработника и больной... В больнице скончался мужчина-медработник", - рассказал собеседник, передает РИА Новости.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся, отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Надзорный орган контролирует установление всех обстоятельств ДТП, по факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".