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В ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане пострадали почти 10 человек

В ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане пострадали почти 10 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодняшним утром в Дагестане микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали почти 10 человек.

Утром 10 сентября в Дагестане произошло столкновение микроавтобуса Honda с легковым автомобилем ВАЗ-2112. Об этом сказано в сообщении регионального МВД.

В результате аварии получили травмы 9 человек.

"В 9:12 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Талги – Буйнакск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и Honda микроавтобус. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало девять человек"

– пресс-служба

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