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Автотрагедия в Дагестане лишила жизни двух человек

Автотрагедия в Дагестане лишила жизни двух человек
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
Автоавария произошла в Кумторкалинском районе. Ее жертвами стали два человека, еще один был доставлен в больницу с различными повреждениями.

ДТП произошло в Кумторкалинском районе Дагестана, жертвами стали два человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла 6 сентября в 14:30 мск возле поселка Тюбе. Автомобиль Chevrolet, владельцем которого был 35-летний мужчина. Он выехал на встречку и врезался в Volkswagen, который принадлежал 60-летнему жителю Орловской области.

В результате столкновения водитель Chevrolet и 62-летняя пассажирка Volkswagen погибли на месте происшествия. Владелец Volkswagen был госпитализирован с различными повреждениями.

Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии

Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии

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