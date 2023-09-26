В дома жителей Ингушетии дали тепло

Опубликовано: 11:30, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Резкое похолодание, сменившее жару в Ингушетии, вынудило власти включить отопление в большинстве городов республики на три недели раньше официального начала отопительного сезона.

В домах жителей большинства районов Ингушетии включили отопление – такое решение было принято властями после того, как на смену изнуряющей жаре в регион пришли сильные холода, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Ингушетии в некоторых населенных пунктах отопительный сезон начался раньше запланированных сроков. Администрации городов Магаса, Карабулака и Малгобека, а также сельского поселения Экажево не стали дожидаться 15 октября для подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома"

- пресс-служба главы Ингушетии

В регионе в связи с резким похолоданием опасаются стремительного роста простудных заболеваний, и начало отопительного сезона стало еще одной мерой властей региона, направленной на профилактику распространения коронавируса, ОРЗ и ОРВИ.

"Решение муниципальных властей некоторых населенных пунктов начать отопительный сезон раньше планового срока считаю оправданным. Тем более, что с такой просьбой к ним обращались и сами жители. В ряде социальных учреждений тоже подали тепло раньше срока, в частности, это больницы, детские сады и школы"

- Махмуд-Али Калиматов