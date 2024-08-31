В дома Благодарненского округа Ставрополья пришла чистая вода

В Благодарненском округе Ставрополья заработала новая магистраль водоснабжения, заменившая старый асбестоцементный водовод – теперь в дома его жителей поступает чистая вкусная вода.
В Благодарненском округе Ставропольского края заработал новый водовод, строительство которого завершили специалисты "Ставрополькрайводоканала", сообщает пресс-служба краевого правительства.
"В рамках проекта выполнены все необходимые работы: уложены трубы, смонтированы колодцы, проведена промывка и дезинфекция системы. Вода уже поступает в город Благодарный"
- правительство Ставрополья
Новый водовод – это вкусная и чистая вода, которая уже пришла в дома 42,8 тыс жителей Благодарненского и 13,1 тыс жителей Туркменского округов, передает "Интерфакс".