В Дагестане выставили на аукцион участок строительного песка

Дагестан выставил на торги участок строительного песка. Победитель аукциона, который состоится чуть менее чем через 2 месяца, сможет пользоваться им в течение 9,5 лет.

В 2024 году Минприроды Дагестана организует аукцион на право пользования участком "Кумторкалинский-2" с целью разведки и добычи строительного песка.

Стартовая цена на торгах, которые намечены на 21 февраля, составляет чуть более 2,5 млн рублей. Победитель получит лицензию, рассчитанную на 9,5 лет.

Всем, кто хочет поучаствовать в аукционе, необходимо будет подать заявку до 29 января.

Напомним, участок "Кумторкалинский-2" располагается на территории Кумторкалинского района Дагестана.