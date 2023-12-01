Пункт пропуска Яраг-Казмаляр: названа дата открытия

Власти Дагестана рассказали, когда откроется после масштабной реконструкции таможенный пост Яраг-Казмаляр. Он расположен на границе России с Азербайджаном.

КПП Яраг-Казмаляр, расположенный в Магарамкентском районе, полностью реконструирован, он будет введен в эксплуатацию 29 декабря, рассказали в администрации главы Дагестана.

В ходе церемонии состоится телемост. В открытии будут участвовать глава Минтранса Виталий Савельев, а также глава республики Сергей Меликов. Кроме того, пункт пропуска откроют при участии глав федеральных пограничной и таможенной служб.

"Пункт пропуска входит в створ международного транспортного коридора "Север-Юг" и является одним из ключевых в рамках комплексной модернизации трансграничной инфраструктуры страны"

– пресс-служба

В администрации добавили, что результатом реконструкции стало наращивание пропускной мощности КПП. Удобнее пересекать границу станет не только туристам, но и предпринимателям. Кроме того, обновленный пункт пропуска поможет развивать российско-азербайджанские торгово-экономические и культурные связи.

Напомним, около месяца назад была завершена модернизация пункта пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. В результате в КПП теперь действуют 39 полос, более половины из них – для грузового транспорта.