В Дагестане выросли цены на частные дома

Спрос на дома в России увеличился на 5%, а на дачи упал на 10%. Самые дорогие загородные дома находятся в Подмосковье, Дагестане и Калининградской области.

В России на 5% увеличился спрос на дома, в то время как на дачи он сократился на 10%, сообщает портал "Авито Недвижимость".

В начала этого года спрос на загородные апартаменты вырос лишь на 1%, но интерес к домам увеличился на 5%, а к таунхаусам – на 7%. Если спрос на дачи упал на 10%, то спрос на коттеджи опустился на 9%.

Самые дорогие загородные дома найдены в Московской области – там в среднем они стоят 8 млн рублей. Далее идут Дагестан и Калининградская область (по 6,5 млн).

При этом самые дешевые дома продаются в Кировской (750 тыс рублей), Ульяновской и Смоленской областях (по 950 тыс рублей).

При этом самые дорогие дачи выявлены в Дагестане – около 3 млн рублей.