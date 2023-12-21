В Дагестане вспомнили жертв теракта в Кизляре

В Кизляре почтили память жертв нападения террористов в январе 1996 года. Тогда боевики во главе с Салманом Радуевым атаковали город. Митинг прошел у мемориала в городском парке.

В Кизляре сегодня прошел траурный митинг в честь трагических событий, которые произошли в январе 1996 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие прошло у мемориала в городском парке, где собрались родственники погибших и пострадавших в атаке на город, члены мэрии, общественные деятели, депутаты молодежных организаций горсобрания. Все они почтили память жертв нападения минутой молчания.

Как отметил глава города Александр Шувалов на памятном митинге, жители город никогда не забудут мужество и героизм защитников, навсегда оставшихся в холодном январе 1996-го, на заснеженных улицах города, в расстрелянной больнице, в застывшем от холода и боли селе Первомайском.

9 января 1996 года банда боевиков во главе с Салманом Радуевым вошла в Кизляр, где попыталась захватить авиабазу ВС РФ. Но после столкновений военных с террористами, последние взяли в заложники порядка 3,7 тыс человек в местной больнице.

Боевики на следующий день покинули Кизляр вместе с заложниками, но были остановлены федеральными силами у села Первомайское. Террористы вошли в населенный пункт, где развязались бои. 19 января часть боевиков прорвалась в Чечню. Всего погибло 78 человек и сотни получили ранения.