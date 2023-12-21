Газ взорвался в Дагестане – есть раненые

Взрыв газа прогремел сегодня в городе Дагестанские огни. Несколько человек госпитализированы в больницу.

ЧП произошло в Дагогнях утром в предпоследний день 2023 года, о нем сообщило республиканское МЧС.

По данным спасательного ведомства, в 11:02 мск был получен сигнал о хлопке газа.

Оказалось, что газ взорвался на четвертом этаже дома в десять этажей. Причем дом еще не был сдан в эксплуатацию, но заселен, хоть и частично, передает "Интерфакс".

После взрыва пожара не последовало. Травмы получили пять человек, но госпитализированы были только четверо – один отказался от лечения в больнице.