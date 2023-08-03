В Дагестане устранят цифровое неравенство

Опубликовано: 11:39, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Населенные пункты в Дагестане, где ранее не была доступна мобильная связь, получат ее благодаря усилиям компании «Ростелеком».

Дагестан стал участником программы, предполагающей устранение цифрового неравенства. Планируется, что благодаря ее реализации мобильная связь доберется до отдаленных населенных пунктов республики. Для этого специалисты установят более семи десятков базовых станций.

«„Ростелеком“ в Дагестане до конца 2023 года планирует построить еще 39 базовых станций и проложить более 140 км оптики. В общей сложности к 2024 года будут установлены 75 базовых станций в 30 районах республики»

– директор Дагестанского филиала «Ростелеком» Руслан Ярахмедов

По его словам, будут охвачены те села, где ранее не было мобильной связи.