Работы по реконструкции системы водоотведения в городе Дагестанские Огни приостановлены из-за выявленных нарушений, допущенных подрядной организацией. Контракт с подрядчиком был расторгнут.

В настоящее время в Дагогнях ведутся работы по реконструкции системы водоотведения. В пресс-службе города отметили, что отсутствие надлежащей системы водоотведения приводит к затоплениям, загрязнению окружающей среды и распространению инфекционных заболеваний. Жители вынуждены сталкиваться с неудобствами и рисками для своего здоровья

Однако, как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, работы были приостановлены. Основной причиной этого стали выявленные нарушения, допущенные подрядной организацией: подрядчик не смог выполнить работы в соответствии с установленными требованиями и нормами качества. Это привело к серьезным проблемам, которые негативно сказываются на жизни горожан.

«По программе развития СКФО подрядной организацией „Профстройюг“ проводились работы по реконструкции систем водоотведения. В связи с недобросовестным исполнением возложенных обязательств контракт с компанией был расторгнут»

– Минстрой региона.

Ситуация была взята на контроль руководством республики. Власти региона заявили, о необходимости незамедлительного решения данной проблемы: было принято решение о расторжении контракта с подрядчиком, допустившим нарушения, и поиске новой организации для выполнения работ. Также планируется проведение ревизии и усиление контроля за выполнением работ.