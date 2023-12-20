В Дагестане завершилось строительство водовода в Буйнакск

Дагестанские строители завершили строительство нового водовода, который соединит плотину Чиркейской ГЭС и водохранилище Буйнакска, а значит, у жителей города постоянно будет чистая вода.

В Дагестане завершено строительство водовода Чиркей-Буйнакск, говорится в сообщении пресс-службы подведомственного Минстрою России ФБУ "РОССТРОЙКОНТРОЛЬ", поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Новый водовод проходит от насосной станции у плотины Чиркейской ГЭС, где расположено Чиркейское водохранилище, до городских резервуаров чистой воды города – он способен пропускать более 30 тыс кубометров воды в сутки.

"В ближайшее время качество коммунального обслуживания жителей Дагестана повысится. Здесь мы построили один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе - водовод Чиркей- Буйнакск общей протяженностью порядка 32 км"

- заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

Новый водовод – это качественная вода в кранах более 68 тыс жителей региона.

"Вопрос обеспечения жителей страны качественной водой является одним из приоритетных для Правительства Российской Федерации. В общей сложности с начала реализации федерального проекта в Республике Дагестан построено и модернизировано 11 объектов. Например, недавно завершили реконструкцию внутригородских сетей водоснабжения общей протяженностью 23 км в городе Хасавюрте, сейчас работы ведутся еще на четырёх объектах. В целом по стране за это время введен в эксплуатацию 921 объект, качественной водой удалось обеспечить 87,88% жителей, а для городов этот показатель составляет уже 94,3%"

- министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин

Строительство водовода завершено в соответствии с планом, на его прокладку было затрачено более 2 млрд рублей, говорится в сообщении.