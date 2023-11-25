На Ставрополье построили 36-километровый водовод

На Ставрополье обеспечат питьевой 8 населенных пунктов. Это стало возможным благодаря строительству нового водовода в Новоалександровском округе.

В Ставропольском крае завершено строительство водовода общей протяженностью 36 км. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Введен в работу межпоселковый водовод "Восточный". (...) Трубопровод протяженностью 36 км приведет питьевую воду в 8 населенных пунктов, где живут больше трех с половиной тысяч человек"

– Владимир Владимиров

Он подчеркнул, что к настоящему времени к водоводу уже подключены один хутор и пять поселков. Еще два поселка планируется подключить в ближайшее время.

Параллельно со строительством трубопровода велась реконструкция очистных сооружений водоснабжения Новоалександровска. Она позволит обеспечить достаточным количеством воды потребителей и даст возможность подключить новых абонентов.