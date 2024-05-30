В Дагестане появится город IT-кластер

На территории Республики Дагестан планируется открыть город-кластер для развития сферы информационных технологий.
Соглашение было принято на ПМЭФ совместно властями региона и главой компании "Гики Хаус" Вячеславом Уточкиным.
"В соответствии с соглашением, планируемое партнерство предполагает создание в Дагестане специализированного города-кластера для развития индустрии информационных технологий в регионе, направленной на повышение конкурентоспособности и экономического потенциала республики"
– правительство Дагестана
По мнению Уточкина, создание IT-кластера позволит растить новые кадры, привлекать инвестиции в сферу, а также развивать международное сотрудничество.
"Создание такого города поможет подготовить квалифицированные кадры, укрепить международные отношения и поддержать разработчиков в реализации их проектов, способствуя общему росту и конкурентоспособности страны на мировом уровне"
– Уточкин
Город айтишников планируется построить на побережье Каспия, сейчас идет процесс выбора участка под строительство и согласование его границ.