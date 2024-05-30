Вестник Кавказа

В Дагестане появится город IT-кластер

Пляж Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый город-кластер будет построен в Дагестане на берегу моря. Проект призван помочь развитию IТ-индустрии в Российской Федерации.

На территории Республики Дагестан планируется открыть город-кластер для развития сферы информационных технологий.

Соглашение было принято на ПМЭФ совместно властями региона и главой компании "Гики Хаус" Вячеславом Уточкиным.

"В соответствии с соглашением, планируемое партнерство предполагает создание в Дагестане специализированного города-кластера для развития индустрии информационных технологий в регионе, направленной на повышение конкурентоспособности и экономического потенциала республики"

– правительство Дагестана

По мнению Уточкина, создание IT-кластера позволит растить новые кадры, привлекать инвестиции в сферу, а также развивать международное сотрудничество.

"Создание такого города поможет подготовить квалифицированные кадры, укрепить международные отношения и поддержать разработчиков в реализации их проектов, способствуя общему росту и конкурентоспособности страны на мировом уровне"

– Уточкин

Город айтишников планируется построить на побережье Каспия, сейчас идет процесс выбора участка под строительство и согласование его границ.

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