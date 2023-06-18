РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане появится футбольный центр и медкомплекс

В Дагестане появится футбольный центр и медкомплекс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Футбольный цент с полями и медицинский комплекс для восстановления спортсменов будут построены в Дагестане. Также в республике пройдет лицензирование тренеров по категории С.

Глава Дагестана Сергей Меликов и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение, согласно которому в республике появится футбольный центр и медико-восстановительный комплекс.

«Стороны планируют реализовать совместный проект по созданию на территории региона футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и других объектов»

– пресс-служба главы региона

Также в регионе впервые состоится лицензирование тренеров по категории С.

Самый лучший футболист в мире - кто он?

Самый лучший футболист в мире - кто он?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1305 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version