В Дагестане появится футбольный центр и медкомплекс

Опубликовано: 8:25, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбольный цент с полями и медицинский комплекс для восстановления спортсменов будут построены в Дагестане. Также в республике пройдет лицензирование тренеров по категории С.

Глава Дагестана Сергей Меликов и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение, согласно которому в республике появится футбольный центр и медико-восстановительный комплекс.

«Стороны планируют реализовать совместный проект по созданию на территории региона футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и других объектов»

– пресс-служба главы региона

Также в регионе впервые состоится лицензирование тренеров по категории С.