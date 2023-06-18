В Дагестане появится футбольный центр и медкомплекс

Футбольный цент с полями и медицинский комплекс для восстановления спортсменов будут построены в Дагестане. Также в республике пройдет лицензирование тренеров по категории С.
Глава Дагестана Сергей Меликов и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение, согласно которому в республике появится футбольный центр и медико-восстановительный комплекс.
«Стороны планируют реализовать совместный проект по созданию на территории региона футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и других объектов»
– пресс-служба главы региона
Также в регионе впервые состоится лицензирование тренеров по категории С.