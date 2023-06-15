Самый лучший футболист в мире - кто он?

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На вопрос о лучшем футболисте мира ответить не так-то просто. Критерии, по которым можно определить самого сильного игрока, разнятся. Попробуем предложить свой вариант. Итак, кого можно назвать лучшим вратарем, нападающим, полузащитником и защитником?

Споры о том, кто является лучшим футболистом мира здесь и сейчас, ведутся постоянно, однако однозначно ответить на этот вопрос крайне сложно. Для одних главным критерием оценки уровня выступлений игрока являются забитые мячи и результативные передачи, для других – завоеванные титулы в составе клуба и национальной сборной, а для третьих – то и другое.

Лучший игрок мира прямо сейчас

Как правило, сильнейшими футболистами мира признаются нападающие. Это объясняется очень просто. Игрокам атаки намного легче себя проявить, они решают исходы матчей и целых турниров.

Так, по мнению специалистов, обладателем "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной награды для футболиста – в сезоне 2022/23 с высокой долей вероятности станет нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который в феврале этого года был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2022 года. В номинации The FIFA Best 35-летний аргентинец опередил действующего обладателя "Золотого мяча", нападающего сборной Франции и саудовского "Аль-Иттихада" Карима Бензема, а также своего одноклубника Киллиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Месси не только помог ПСЖ завоевать очередной чемпионский титул во Франции, но и стал в составе сборной Аргентины победителем чемпионата мира в Катаре. Его также признали лучшим игроком ЧМ-2022.

Еще одним претендентом на "Золотой мяч" в этом году многие эксперты называют нападающего ПСЖ и сборной Франции Киллиана Мбаппе. 24-летний форвард очень ярко сыграл на мировом первенстве, став наряду с Месси лидером турнира по результативным действиям. Оба нападающих набрали по 10 очков по системе гол плюс пас.

Основным их конкурентом за звание лучшего игрока мира является норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд. В своем дебютном сезоне за "горожан" форвард забил 52 мяча в 53 матчах и помог своей команде оформить требл - чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Ряд экспертов полагает, что именно норвежец на данный момент носит звание лучшего игрока планеты.

Лучший вратарь

На днях Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал 11 лучших игроков Лиги чемпионов по итогам сезона 2022/23. По версии организации, лучшим вратарем главного клубного европейского турнира стал голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа. Несмотря на вылет мадридцев в 1/2 финала ЛЧ, бельгиец провел сильный сезон и подтвердил статус одного из сильнейших вратарей современности.

Лучший защитник

В символическую сборную Лиги чемпионов прошлого сезона вошли четыре защитника – Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба – "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба – "Интер"). Все они в той или иной степени проявили себя по ходу сезона, однако продемонстрировать такой же феноменальный уровень игры, которую несколько лет назад показал нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, ни один из них не смог.

Лучший полузащитник

По мнению многих специалистов и любителей футбола, сильнейшим полузащитником мира на данный момент является игрок "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне. Наряду с Эрлингом Холландом бельгиец стал одним из главных творцов успеха "горожан" в текущем сезоне. Без его участия оформить требл "Манчестер Сити" было бы намного сложнее.