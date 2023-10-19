В Дагестане по подозрению во взятке задержали экс-замглавы Минздрава

Опубликовано: 17:52, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывший замглавы Минздрава Дагестана задержан по делу о взятничестве. В течение двух лет он получил почти 90 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане бывшего замглавы Минздрава республики. Об этом информирует СУ СКР по региону.

"Дело в отношении бывшего заместителя здравоохранения Дагестана ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Дагестану. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения"

– следственное управление

Следствие полагает, что с января 2019 по декабрь 2021 года мужчина получал от предпринимателя 10% от каждого госконтракта, оформленного в это время ведомством на поставку медоборудования. Средства замминистру передавал посредник.

В общей сложности подозреваемый получил более 87 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще два дела заведены в отношении посредника и предпринимателя.