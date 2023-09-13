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В Дагестане открылись почти 70 "Точек роста"

В Дагестане открылись почти 70 &quot;Точек роста&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане в этом месяце заработали десятки новых "Точек роста". Все они располагаются в селах и малых городах.

С 1 сентября на территории Дагестана открыли около 70 новых центров "Точка роста". Об этом информирует Минобразования региона.

"С начала учебного года торжественно открылись центры "Точка роста" в селах и малых городах республики. Образовательные центры открыта в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"

– министерство

В ведомстве подчеркнули, что во всех школах, принимающих участие в проекте, есть современное оборудование, которое позволяет проводить различные работы и эксперименты по биологии, физике и химии.

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