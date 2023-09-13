В Дагестане открылись почти 70 "Точек роста"

В Дагестане в этом месяце заработали десятки новых "Точек роста". Все они располагаются в селах и малых городах.
С 1 сентября на территории Дагестана открыли около 70 новых центров "Точка роста". Об этом информирует Минобразования региона.
"С начала учебного года торжественно открылись центры "Точка роста" в селах и малых городах республики. Образовательные центры открыта в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
– министерство
В ведомстве подчеркнули, что во всех школах, принимающих участие в проекте, есть современное оборудование, которое позволяет проводить различные работы и эксперименты по биологии, физике и химии.