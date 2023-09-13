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КБГУ будет готовить специалистов по экономической безопасности

КБГУ будет готовить специалистов по экономической безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Со следующего, 2024 учебного года в КБГУ начнут готовить профессионалов по защите всех видов собственности, способных предотвращать экономические потери субъектов экономики, а также защищать права физических и юридических лиц.

С нового учебного года в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) им. Х.М.Бербекова начнут готовить профессионалов по специальности "Экономическая безопасность", сообщает пресс-служба вуза.

"В рамках основной профессиональной образовательной программы специальности в институте права, экономики и финансов КБГУ будет проводиться обучение по специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

- пресс-служба КБГУ

Вуз уже прошел лицензирование новой программы и получил подтверждение от Рособрнадзора, сообщила директор института Елена Машукова, передает "Интерфакс".

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