В Дагестане будут поощрять строительство газовых заправок

Предприниматели и юридические лица Дагестана в нынешнем году смогут получить частичные компенсации затрат при строительстве газовых заправок и переоборудовании автотранспорта - соглашение об этом было заключено между правительством региона и Минэнерго России, сообщил глава региона Сергей Меликов.
Все нормативные акты для реализации этого соглашения в республике уже приняты, утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, рассказал Меликов, отметив, что развитие топливно-энергетического комплекса актуально для региона, поскольку стремительно растет грузооборот по коридору "Север-Юг" и туристический поток.
"Уже сейчас в регионе насчитывается более 1 млн транспортных средств и их количество увеличивается на 3-5 % ежегодно",
- отметил Меликов.
Уже сейчас на газомоторном топливе в Дагестане ездят около 20% автомобилей, добавил глава региона.