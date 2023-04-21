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В Дагестане будут поощрять строительство газовых заправок

В Дагестане будут поощрять строительство газовых заправок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правительство Дагестана заключило соглашение с Минэнерго России, по которому дагестанские предприниматели, занимающиеся строительством газовых АЗС и переоборудованием автомобилей на газовое топливо, получат частичные компенсации.

Предприниматели и юридические лица Дагестана в нынешнем году смогут получить частичные компенсации затрат при строительстве газовых заправок и переоборудовании автотранспорта - соглашение об этом было заключено между правительством региона и Минэнерго России, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Все нормативные акты для реализации этого соглашения в республике уже приняты, утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, рассказал Меликов, отметив, что развитие топливно-энергетического комплекса актуально для региона, поскольку стремительно растет грузооборот по коридору "Север-Юг" и туристический поток.

"Уже сейчас в регионе насчитывается более 1 млн транспортных средств и их количество увеличивается на 3-5 % ежегодно",

- отметил Меликов.

Уже сейчас на газомоторном топливе в Дагестане ездят около 20% автомобилей, добавил глава региона. 

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