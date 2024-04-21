В Дагестане будут готовить будущих моряков

Власти Дагестана приняли решение создать на базе одного из вузов республики федеральное мореходное училище – необходимость в таких специалистах диктуется географическим положением региона и востребованностью профессии.

В скором времени на базе одного из дагестанских вузов может заработать федеральное мореходное училище, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Такое решение было принято после рабочей встречи с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко, на которой стороны обсуждали развитие мореходства по Каспийскому морю: упор был сделан на круизные туры, необходимость внедрения которых диктует само географическое положение Дагестана. Собеседники пришли к полному взаимопониманию, подчеркнул дагестанский лидер.

"В Дагестане на базе одного из образовательных учреждений республики может появиться федеральное мореходное училище!"

- Сергей Меликов

Закрепить достигнутые договоренности глава Росморречфлота и руководитель Дагестана планируют на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме.