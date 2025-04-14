В Черкесск прибыла "Жемчужина Кавказа"

Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" приехал в Карачаево-Черкесию. Об этом сказано в сообщении, распространенном 11 мая Минтуризма республики.
"Сегодня круизный поезд "Жемчужина Кавказа" в рамках экскурсионного тура доставил более 130 туристов в Карачаево-Черкесию"
– Минтуризма КЧР
В министерстве отметили, что гостей встречали традиционными национальными танцами и викторинами. Их также угощали национальными блюдами титульных народов республики.
В рамках тура туристы посетят курорт Домбай, совершат восхождение на вершину Мусса-Ачитара и побывают на горном озере Туманлы-Кель в Тебердинском национальном парке.
Экскурсионный поезд начал свой путь 8 мая из Тюмени. В его маршруте присутствуют четыре города, расположенных на территории Северного Кавказа. Это Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент.