Вестник Кавказа

В Черкесск прибыла "Жемчужина Кавказа"

В Черкесск прибыла "Жемчужина Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР приехал экскурсионный поезд "Жемчужина Кавказа". Он доставил в республику более 130 туристов.

Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" приехал в Карачаево-Черкесию. Об этом сказано в сообщении, распространенном 11 мая Минтуризма республики.

"Сегодня круизный поезд "Жемчужина Кавказа" в рамках экскурсионного тура доставил более 130 туристов в Карачаево-Черкесию"

– Минтуризма КЧР

В министерстве отметили, что гостей встречали традиционными национальными танцами и викторинами. Их также угощали национальными блюдами титульных народов республики.

В рамках тура туристы посетят курорт Домбай, совершат восхождение на вершину Мусса-Ачитара и побывают на горном озере Туманлы-Кель в Тебердинском национальном парке.

Экскурсионный поезд начал свой путь 8 мая из Тюмени. В его маршруте присутствуют четыре города, расположенных на территории Северного Кавказа. Это Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент.

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