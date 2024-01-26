В Центре Гейдара Алиева в Баку показывают работы ганского художника 

В Центре Гейдара Алиева начала работать выставка художника Коджо Марфо под названием "Испытание надежды". На ней представлено более двадцати живописных и скульптурных работ.

В Центре Гейдара Алиева в Баку накануне открылась персональная выставка художника из Ганы Коджо Марфо. В экспозиции под названием "Испытание надежды" представлено более двадцати живописных и скульптурных работ. В них, по словам художника, нашли отражение его детские впечатления.

"Это мой первый приезд в Баку. Я очень рад быть здесь и проводить свою выставку. Людей сближает культура. Есть много особенностей, которые нас объединяют в сфере культуры"

– Марфо

Арт-дилер и галерист, куратор выставки Жан-Давид Малат поблагодарил Фонд Гейдара Алиева, Бакинский медиацентр и Центр Гейдара Алиева за помощь в организации выставки.

О художнике

Коджо Марфо родился в 1980 году. Его детство прошло в Гане, и традиционное искусство Африки оказало большое влияние на формирование творческой манеры художника. Путешествуя по разным странам, Марфо знакомился с различными культурами, мотивы которых также заметны в его работах. Сейчас художник живет в Лондоне, его выставки проходят в Амстердаме, Нью-Йорке, Барселоне, Париже, Лондоне, и других городах.

О галерее JD Malat

Жан-Давид Малат родился в 1975 году в Париже, в 2000 году переехал в Лондон. Галерею JD Malat в британской столице он создал в 2017 году, в ней проводятся персональные и групповые выставки известных и начинающих художников из разных стран.