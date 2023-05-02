В Чечне создадут автомобильный кластер

Опубликовано: 19:27, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автокластер будет построен на территории Чечни. Он будет находиться на базе завода "Чеченавто". Кластер будет производить 16 тыс автомобилей в год.

На базе завода "Чеченавто" уже в этом году будет создан первый на юге России автомобильный кластер, заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

"Запуск сборочной линии позволил создать до 100 новых рабочих мест. В следующем году начнем собирать там машины УАЗ, и это будет один из первых автокластеров в России по новой форме. Мы будем производить 16 тыс. автомобилей в год, это очень хороший результат для региона и предприятия"

– Адам Хакимов.

В заключение министр выразил уверенность в том, что реализация проекта даст мощный импульс развитию промышленной сферы региона.