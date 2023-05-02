В Чечне создадут автомобильный кластер

Автокластер будет построен на территории Чечни. Он будет находиться на базе завода "Чеченавто". Кластер будет производить 16 тыс автомобилей в год.
На базе завода "Чеченавто" уже в этом году будет создан первый на юге России автомобильный кластер, заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
"Запуск сборочной линии позволил создать до 100 новых рабочих мест. В следующем году начнем собирать там машины УАЗ, и это будет один из первых автокластеров в России по новой форме. Мы будем производить 16 тыс. автомобилей в год, это очень хороший результат для региона и предприятия"
– Адам Хакимов.
В заключение министр выразил уверенность в том, что реализация проекта даст мощный импульс развитию промышленной сферы региона.