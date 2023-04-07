В Чечне заработал новый комплекс по сортировке мусора

Опубликовано: 15:59, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из сел Чечни начал работать новый комплекс по переработке мусора. Это четвертый по счету такой комплекс, открытый на территории республики с начала прошлого года

В Чечне состоялось открытие мусоросортировочного комплекса, мощность которого составляет 50 тыс тонн в год, говорится на сайте главы региона.

Новый объект располагается в селе Самашки. Он поможет отобрать от мусора, который образуется сразу в нескольких районах ЧР, свыше 7 тыс тонн вторсырья. В сообщении уточняется, что речь идет об Ачхой-Мартановском, Серноводском и частично об Урус-Мартановском районах.

В том году на территории республики были открыты три мусоросортировочных комплекса. Их суммарная мощность вместе с комплексом в селе Самашки составляет 270 тыс тонн в год.

Ожидается, что все они помогут выполнить задачу по двукратному снижению объемов захоронения отходов, которую ранее поставили власти России.