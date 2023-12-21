В Чечне появился новый город 

Город под названием Ойсхара распахнул свои двери для новых жителей. Планируется, что город станет площадкой для развития бизнеса.

В Чечне был построен новый город. Об этом сообщил глава республики. Город под названием Ойсхара уже распахнул свои двери для новых жильцов.

"Новый город объединил в себе Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Власти республики уверены, что городской статус может привлечь сюда новых инвесторов и бизнес"

– глава Чечни

Известно, что город соединил в себе три сельских поселения. Планируется, что в дальнейшем, благодаря новому статусу, в город придут инвестиции, появятся производственные мощности.