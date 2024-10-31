В части Пятигорска пропало отопление

Жители пятигорского микрорайона "Белая Ромашка" сегодня встретили утро без отопления – оно пропало из-за из-за коммунальной аварии на теплотрассе, сейчас ее устраняют специалисты ЖКХ.

Коммунальным службам курортного Пятигорска сегодня с раннего утра пришлось восстанавливать теплоснабжение домов в городском микрорайоне "Белая Ромашка", пропавшее из-за аварии на теплотрассе, сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

"Аварийные работы на теплотрассе от котельной "Белая Ромашка". После проведения работ, которые ориентировочно продлятся до 10:00, начнут заполнять систему теплоносителем (ориентировочно до 14:00)"

- Дмитрий Ворошилов

Коммунальщики заверили, что отрегулируют и проверят подачу тепла в каждом доме микрорайона.

Нормальное отопление сейчас для жителей курорта особенно актуально – в городе установилась стабильно отрицательная температура, синоптики обещают днем не выше -2 градусов днем.