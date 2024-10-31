Вестник Кавказа

В части Пятигорска пропало отопление

В части Пятигорска пропало отопление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители пятигорского микрорайона "Белая Ромашка" сегодня встретили утро без отопления – оно пропало из-за из-за коммунальной аварии на теплотрассе, сейчас ее устраняют специалисты ЖКХ.

Коммунальным службам курортного Пятигорска сегодня с раннего утра пришлось восстанавливать теплоснабжение домов в городском микрорайоне "Белая Ромашка", пропавшее из-за аварии на теплотрассе, сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

"Аварийные работы на теплотрассе от котельной "Белая Ромашка". После проведения работ, которые ориентировочно продлятся до 10:00, начнут заполнять систему теплоносителем (ориентировочно до 14:00)"

- Дмитрий Ворошилов

Коммунальщики заверили, что отрегулируют и проверят подачу тепла в каждом доме микрорайона.

Нормальное отопление сейчас для жителей курорта особенно актуально – в городе установилась стабильно отрицательная температура, синоптики обещают днем не выше -2 градусов днем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
900 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авария оставила часть жителей Костаная без тепла

Авария оставила часть жителей Костаная без тепла

Тепло возвращается в дома жителей Ессентуков после аварии

Тепло возвращается в дома жителей Ессентуков после аварии

Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

Авария отключила отопление в Ессентуках

Авария отключила отопление в Ессентуках

Авария оставила без тепла и воды Каспийск

Авария оставила без тепла и воды Каспийск

Отопление в Ташкенте включат 7 ноября

Отопление в Ташкенте включат 7 ноября

Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник

Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник

Тепло вернулось в дома тысячи жителей Ессентуков

Тепло вернулось в дома тысячи жителей Ессентуков

В Сочи батареи станут теплыми с 1 ноября

В Сочи батареи станут теплыми с 1 ноября

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы