РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Чанаккале горит лес

В Чанаккале горит лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лесной массив полыхает в на западе Турции. Пожарным частично удалось взять возгорание под контроль.

Лесной пожар полыхает в турецкой провинции Чанаккале. Изначально возгорание возникло на территории фермерского хозяйства, затем огонь перекинулся на лес. Данных о пострадавших нет.

На месте работают бригады пожарных, к тушению привлечены три вертолета, а также пожарные самолеты. Сообщается,  о том, что распространение огня удалось частично взять под контроль.

Несмотря на сложную ситуацию с пожарами в стране, власти Турции заявили о готовности помочь пострадавшему от землетрясения Марокко. Напомним, что в результате землетрясения погибли более двух тысяч человек, столько же получили ранения.  

Лесной пожар в Турции - началась эвакуация граждан

Лесной пожар в Турции - началась эвакуация граждан

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version