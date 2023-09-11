В Чанаккале горит лес

Опубликовано: 7:18, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесной массив полыхает в на западе Турции. Пожарным частично удалось взять возгорание под контроль.

Лесной пожар полыхает в турецкой провинции Чанаккале. Изначально возгорание возникло на территории фермерского хозяйства, затем огонь перекинулся на лес. Данных о пострадавших нет.

На месте работают бригады пожарных, к тушению привлечены три вертолета, а также пожарные самолеты. Сообщается, о том, что распространение огня удалось частично взять под контроль.

Несмотря на сложную ситуацию с пожарами в стране, власти Турции заявили о готовности помочь пострадавшему от землетрясения Марокко. Напомним, что в результате землетрясения погибли более двух тысяч человек, столько же получили ранения.