Вестник Кавказа

В Бурсе полыхает завод по производству губок

В Бурсе полыхает завод по производству губок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двадцать пожарных расчетов прибыли на завод по производству губок в Бурсе. За час огнеборцам удалось локализовать возгорание. Тушение пожара продолжается. По факту началось расследование.

Пожар вспыхнул на заводе по производству губок в районе Османгази в Бурсе. Затем огонь перекинулся на склад с губками.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Огнебоцам удалось взять масштабное возгорание под контроль за час. Сейчас борьба с возгоранием продолжается.

По факту уже проводится расследование: устанавливаются причины случившегося.

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